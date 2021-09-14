Кияни зіграють проти свого, ймовірно, прямого конкурента за третє місце в групі.

Київське "Динамо" в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме португальську "Бенфіку". Матч пройде 14 вересня на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Бенфіка.

Динамо - Бенфіка: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

Разом з "Динамо" і "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" та "Баварія".

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"Динамо"

"Динамо" потрапило в груповий етап ЛЧ на правах чинного чемпіона України, минувши сито кваліфікації. Таким чином, кияни починали сезон з можливістю повністю сконцентруватися на внутрішньому чемпіонаті. В перших семи поєдинках УПЛ 2021/2022 "біло-сині" 6 разів перемогли і лише одного разу зіграли внічию - проти "Інгульця" (1:1).

Команда Мірчі Луческу в міжсезоння поповнилася новими виконавцями, але серед новачків лише форвард Ілля Шкурін наблизився до стартового складу. Денис Антюх, Владислав Кулач і Вітіньйо поки що проходять період адаптації.

Ще один нападник Ерік Рамірес, який прийшов у команду літом, вдало дебютував, але наразі ще не проявив себе сповна. Венесуелець ще й здав позитивний тест на коронавірус. Зате з лазарету повернулися Віталій Буяльський та Георгій Бущан, котрі неодмінно стануть в пригоді у матчі з "Бенфікою".

Беньямін Вербич та Карлос де Пена потихеньку повертають свою оптимальну форму і незабаром будуть готові допомогати партнерам "на всі сто". Саме такими внутрішніми резервами кияни замінять Жерсона Родрігеса, котрий перебрався до чемпіонату Франції на правах оренди з опцією викупу.

"Бенфіка" - це приблизно рівний для киян суперник, на фоні якого дійсно можна перевірити свої сили та рівень.

"Бенфіка"

Лісабонці подолали два раунди кваліфікації на шляху до групового етапу ЛЧ. "Бенфіка" пройшла московський "Спартак" (2:0 і 2:0), а також ПСВ (2:1, 0:0).

Так, підопічні Жорже Жезуша виграли всі 5 стартових матчів у чемпіонаті Португалії з різницею забитих м'ячів 13:2. Так, у команди є купа іменитих й досвідчених гравців таких як Юліан Вайгль, Ян Вертонген, Жоау Маріу та Піцці. Втім, навіть матч проти ПСВ показав, що "Бенфіка" дуже вразливий колектив, який допускає біля своїх воріт небезпечні моменти і місцями грає дуже необачно. Тому не потрібно боятися "лісабонських орлів", а варто демонструвати свої найкращі якості та сміливо йти вперед.

Новачок команди Роман Яремчук прекрасно розпочав свої виступи за "Бенфіку", забивши два голи та віддавши дві гольові передачі у шести поєдинках за клуб. Форвард збірної України точно мріє забити у ворота "Динамо", адже Роман досі тримає легку образу на "біло-синіх".

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Нас чекає важка гра. Сподіваємося на допомогу вболівальників, адже проти нас досвідчена команда, майже всі гравці мають великий досвід міжнародних матчів. А в нас молоді гравці, які сповнені ентузіазму і хочуть проявити себе. Якщо минулого року ми просто повернулися після 5 років у Лігу чемпіонів, то тепер хочемо зробити крок вперед, хочемо досягти більшого в Європі".

Головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезуш:

"Я дуже радий, що ми зіграємо в групі Ліги чемпіонів. Це наше місце. "Динамо" я оцінюю на тому ж рівні, що і "Баварію" з "Барселоною". 5 гравців киян вийшли в старті України на матч з Францією, який завершився внічию. Це багато про що говорить. Однак у "Бенфіки" є все, щоб виходити без страху і перемагати цього суперника. Не можна дивитися на "Динамо" як на найслабшу команду в групі. Це не так . Ми повинні перемагати, але проти нас зіграє топ-команда".

Орієнтовні склади:

"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Циганков, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, де Пена, Гармаш

"Бенфіка": Влаходімос, Отаменді, Морато, Вертонген, Піцці, Вайгль, Маріу, Грімальдо, Евертон, Яремчук, Нуньєс

Арбітр

Судити зустріч буде англійський арбітр Ентоні Тейлор.

Автор: Артем Будрін