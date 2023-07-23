Леон Маршан більш ніж на секунду покращив найстаріший світовий рекорд у чоловічому плаванні.

Французькому плавцеві Леону Маршану підкорилося видатне досягнення.

21-річний спортсмен побив найстаріший світовий рекорд з плавання, який належав легендарному американцеві Майклу Фелпсу.

На чемпіонаті світу в японській Фукуоці Леон Маршан став переможцем у запливі на 400 метрів, показавши час - 4:02,50. Що є новим світовим рекордом.

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Попередній рекорд (4 хвилини 3,84 секунди) був встановлений 23-разовим олімпійським чемпіоном Майклом Фелпсом на Олімпіаді-2008 в Пекіні і був найстарішим особистим світовим рекордом в чоловічому плаванні.

Крім того, 400-метровка комплексом була останнім непобитим особистим рекордом Фелпса в індивідуальних дисциплінах на довгій воді (в 50-метровому басейні).

Примітно, що 21-річного Леона Маршана зараз тренує Боб Боуман, який раніше був тренером Майкла Фелпса.

Додамо, що друге місце на чемпіонаті світу в японській Фукуоці посів представник США Карсон Форстер (4:06,56), третім фінішував японський плавець Дайя Сето (4:09,41).

Нагадаємо, чемпіонат світу з водних видів спорту стартував 14 липня і триватиме до 30 числа цього ж місяця.

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