Андрій П'ятов вважає, що в умовах війни не може бути нейтральної позиції.

Знаменитий футболіст донецького "Шахтаря" Андрій П'ятов висловився про російських футболістів, які продовжують мовчати про війну в Україні, розв'язану Росією.

Український воротар зазначив, що в умовах війни не може бути нейтральної позиції. П'ятов також висловив сподівання, що спортсменів з РФ навіть після закінчення війни не допускатимуть до міжнародних змагань.

"Хтось любить це лайно. Зате з грошима... Знаєш, я впевнений, що вони будуть мучитися все життя. Бачити фото з Маріуполя, Бучі, Харкова та інших міст - мучитися. Діти виростуть, почнуть все розуміти, а що їм скаже батько? "Я боявся, синку?" Не може бути нейтральної позиції. Не може! Ти або за війну, або проти неї. Потім вже буде пізно, і ви на все життя залишитеся фашистами", - сказав П'ятов.

Також воротар "Шахтаря" висловився про мовчання російських футболістів про те, що збірній РФ і клубам заборонено брати участь у міжнародних матчах.

"Мене це найбільше здивувало. Ніхто і не пікнув. Значить, їх все влаштовує. Нормальний спортсмен, який несе незаслужене покарання, відстоює свою позицію. Бореться за правду, за перемогу! Та хіба це спортсмени - це ганчірки. Вважаю, що навіть після закінчення війни світ їх не пустить у спільні змагання. Є зомбо-ліга - там і грайте", - наводить слова П'ятова zbirna.com.

Нагадаємо, через військове вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого, чемпіонат України з футболу був припинений. Українські футболісти не можуть продовжувати професійну кар'єру, Андрій П'ятов не став винятком.

Футболісти "Шахтаря" і "Динамо" отримали дозвіл виїхати за кордон і вони проведуть серію благодійних матчів проти європейських клубів на підтримку України.

"Динамо" зіграє свій матч 12 квітня проти "Легії", а "Шахтар" 14 квітня зустрінеться з іншим польським клубом - "Лехією".

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