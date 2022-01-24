Український футболіст згадав про період життя в Польщі.

Колишній нападник київського "Динамо" і закарпатського "Миная" Олег Маїк розповів про свій польський період кар'єри.

Український форвард зізнався, що жителі Польщі не дуже добре ставляться до українських громадян, які там перебувають на заробітках.

"Що найбільше здивувало в Польщі? Ставлення поляків до українців. Вони вважають нас своїми рабами. У мене був випадок в "Дрвенце", коли я забив гол і після матчу до мене підходить віце-президент і каже: "Ми не дуже задоволені тобою".

Це дуже комічно виглядало. Що мені ще робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по три-чотири забивав?", - зазначив Маїк в інтерв'ю Fanday.

Читайте такожУкраїнський футболіст Зозуля розкритикував гравця Шахтаря за слова про можливий напад РФНагадаємо, що Олег Маїк є вихованцем львівського футболу. З 2013 по 2016 роки перебував у системі "Динамо", але за першу команду не грав, а виступав за "Динамо-2". Також нападник встиг пограти за "Черкаський Дніпро", "Верес", "Минай" і польські "Дрвенце" і "Котвіце". Також на його рахунку одна гра за юнацьку збірну України (U-20).

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