29-річна дівчина померла незабаром після того, як її доставили в лікарню.

Дружина відомого парагвайського футболіста Івана Артуро Торреса, модель Крістіна Аранда, отримала смертельне поранення в перестрілці під час концерту на музичному фестивалі Jaumina Fest в Сан-Бернардіно.

Про це повідомляє Daily Star.

29-річна блогерша померла незабаром після того, як її доставили в лікарню з кульовим вогнепальним пораненням в голову.

Захисник клубу "Олімпія" Торрес також був присутній на заході і допоміг доставити дружину в лікарню.

Відзначається, що жінка 25 хвилин перебувала в реанімації, а потім померла.

Згідно з інформацією ЗМІ, інцидент стався в VIP-зоні концертного майданчика. Крім моделі, злочинець застрелив чоловіка на ім'я Маркос Ігнасіо Рохас Мора (Marcos Ignacio Rojas Mora).

Читайте такожДружина відомого футболіста загинула у ДТП, поки її чоловік підписував угоду з грандом УПЛЗа непідтвердженими даними, передбачуваною метою вбивці був торговець наркотиками, якого місцеві жителі назвали Едерсон Салінас Бенітес (Ederson Salinas Benitez). На даний момент справу розслідують місцева прокуратура і поліція.

Крістіна Аранда разом з чоловіком виховували трьох дітей. Іван Торрес, відомий парагвайський захисник, з 2015 року захищає кольори "Олімпії" з Асунсьйона. З 2019 року Торрес викликається до національної збірної Парагваю.

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