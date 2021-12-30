Молодий сенегалець прийняв рішення продовжити свою кар'єру в "Динамо".

Сенегальський форвард київського "Динамо" U-19 Самба Діалло прокоментував чутки, що до нього проявляла інтерес мюнхенська "Баварія".

В інтерв'ю YouTube-каналу itv Senegal 18-річний футболіст заявив, що після матчу проти "Баварії" в рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА з ним дійсно зв'язувалися представники німецького клубу. За словами сенегальця, в мюнхенському гранді були вражені грою таланта київського клубу.

"Відразу після гри у відповідь проти "Баварії" зі мною вийшли на зв'язок офіційні представники мюнхенського клубу. Вони були під враженням від моєї гри на груповому етапі.

Однак, ми вирішили продовжити відносини з "Динамо" Київ, так як я щасливий грати в цьому клубі", - сказав Самба Діалло.

Читайте такожНе Циганков: вболівальники Динамо обрали найкращого гравця команди у 2021 роціНагадаємо, в поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Діалло зіграв 6 матчів, в яких забив 5 голів.

Сенегальський форвард у грудні підписав новий п'ятирічний контракт з київським "Динамо".

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