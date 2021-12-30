Сенегальський форвард київського "Динамо" U-19 Самба Діалло прокоментував чутки, що до нього проявляла інтерес мюнхенська "Баварія".
В інтерв'ю YouTube-каналу itv Senegal 18-річний футболіст заявив, що після матчу проти "Баварії" в рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА з ним дійсно зв'язувалися представники німецького клубу. За словами сенегальця, в мюнхенському гранді були вражені грою таланта київського клубу.
"Відразу після гри у відповідь проти "Баварії" зі мною вийшли на зв'язок офіційні представники мюнхенського клубу. Вони були під враженням від моєї гри на груповому етапі.
Однак, ми вирішили продовжити відносини з "Динамо" Київ, так як я щасливий грати в цьому клубі", - сказав Самба Діалло.
Читайте такожНе Циганков: вболівальники Динамо обрали найкращого гравця команди у 2021 роціНагадаємо, в поточному сезоні Юнацької ліги УЄФА Діалло зіграв 6 матчів, в яких забив 5 голів.
Сенегальський форвард у грудні підписав новий п'ятирічний контракт з київським "Динамо".
"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА: що потрібно знати
- "Динамо" U-19, як і перша команда киян, виступала в групі з "Бенфікою", "Барселоною" і "Баварією". Підопічні Ігоря Костюка з 13 очками посіли друге місце в квартеті. Виграла групу "Бенфіка" (15 очок).
- Переможці 1/16 фіналу визначаться в одноматчевих протистояннях. "Динамо" зіграє на виїзді проти іспанського "Депортіво". Поєдинок пройде 8 або 9 лютого.