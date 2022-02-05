У суботу, 5 лютого, в рамках 24-го туру чемпіонату Італії з футболу відбулося легендарне міланське дербі - протистояння "Інтера" проти "Мілана". Гра завершилася перемогою "россонері" з рахунком 2:1.
Відкрили рахунок у поєдинку футболісти номінальних господарів поля. На 39-й хвилині зустрічі відзначився хорватський хавбек Іван Перішич. Перший тайм залишився за "Інтером".
У другому таймі "Мілану" вдалося буквально за три хвилини перевернути гру з ніг на голову. Два точних постріли французького голеадора Олів'є Жиру принесли підопічним Стефано Піолі перемогу в надпринципіальному протистоянні.
"Інтер" - "Мілан" - 1:2
Голи: Перішич, 39 - Жиру, 75, 78
"Інтер": Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Дарміан, 82), Думфріс, Барелла, Брозович (Весіно, 82), Чалханоглу (Відаль, 73), Перішич (Дімарко, 70), Джеко, Лаутаро (Санчес, 70)
"Мілан": Меньян, Калабрія, Калулу, Романьолі, Ернандес, Беннасер (Круніч, 80), Тоналі, Салемакерс (Мессіас, 46), Кессьє (Діас, 58), Леау, Жиру
Попередження: Чалханоглу, Шкрініар - Романьолі, Діас, Беннасер, Круніч
На 90+5-й хвилині був видалений Тео Ернандес (Мілан) (грубе порушення).
Огляд матчу:
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- "Інтер" (53 очки) займає перше місце в турнірній таблиці італійського чемпіонату.
- "Мілан" (52 очки) йде другим, але зіграв на матч більше.
- У наступному турі "Інтер" чекає ще один дуже непростий суперник. Команда Сімоне Індзагі зіграє проти "Наполі" на виїзді 12 лютого.
- "Мілан" свій матч 25-го туру зіграє на своєму полі проти "Сампдорії". Гра запланована на 13 лютого.