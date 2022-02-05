Голи французького нападника Олів'є Жиру принесли тріумф "россонері".

У суботу, 5 лютого, в рамках 24-го туру чемпіонату Італії з футболу відбулося легендарне міланське дербі - протистояння "Інтера" проти "Мілана". Гра завершилася перемогою "россонері" з рахунком 2:1.

Відкрили рахунок у поєдинку футболісти номінальних господарів поля. На 39-й хвилині зустрічі відзначився хорватський хавбек Іван Перішич. Перший тайм залишився за "Інтером".

У другому таймі "Мілану" вдалося буквально за три хвилини перевернути гру з ніг на голову. Два точних постріли французького голеадора Олів'є Жиру принесли підопічним Стефано Піолі перемогу в надпринципіальному протистоянні.

"Інтер" - "Мілан" - 1:2

Голи: Перішич, 39 - Жиру, 75, 78

"Інтер": Ханданович, Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Дарміан, 82), Думфріс, Барелла, Брозович (Весіно, 82), Чалханоглу (Відаль, 73), Перішич (Дімарко, 70), Джеко, Лаутаро (Санчес, 70)

"Мілан": Меньян, Калабрія, Калулу, Романьолі, Ернандес, Беннасер (Круніч, 80), Тоналі, Салемакерс (Мессіас, 46), Кессьє (Діас, 58), Леау, Жиру

Попередження: Чалханоглу, Шкрініар - Романьолі, Діас, Беннасер, Круніч

На 90+5-й хвилині був видалений Тео Ернандес (Мілан) (грубе порушення).

Огляд матчу:

Читайте також Роналду не забив пенальті: Манчестер Юнайтед ганебно вилетів з Кубка Англії "Інтер" - "Мілан": підсумки матчу