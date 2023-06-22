Постраждав навіть кіт Роберто Моралеса.

Члени родини ведучого та коментатора Роберто Моралеса постраждали через вибух в будинку у Києві.

Ютуб-проект "ТаТоТаке" повідомив цю прикру новину, фігурантом якої став ведучий програми.

"Друзі, родина одного з наших ведучих потребує термінової допомоги. Сьогодні вночі за адресою вул. Малишка, 33 у Києві стався вибух газу, від якого рознесло квартиру Роберто Моралеса - у двох кімнатах повністю провалилася підлога. Сімʼя Роберто (який зараз служить в ЗСУ) жива, але двоє з трьох її членів зазнали поранень - на щастя, не дуже важких. Також поранений улюбленець наших підписників - кіт Лео", - говориться у повідомленні "ТаТоТаке".

Відео дня

Додамо, що Моралес працював спортивним журналістом, коментував футбольні матчі на телеканалах "Футбол" та на медіасервісі MEGOGO. З липня 2015 року до осені 2016 року Моралес служив у зоні АТО. Нещодавно він мобілізувався у лави ЗСУ.

Вибух у Києві 22 червня: що відомо

Сьогодні вранці у Держслужбі надзвичайних подій повідомили, що о 3:45 у Дніпровському районі столиці пролунав вибух. За попередніми даними, у багатоповерхівці вибухнув газ, зруйновано чотири квартири, пошкоджено - ще шість.

У Національній поліції припускають, що вибух міг статися через витік газу в одній із квартир. Рятувальники повідомили, що врятували з будинку 18 людей.

Водночас мешканець цієї багатоповерхівки Дмитро Роздорожний розкритикував роботу рятувальників. За його словами, повноцінно гасити пожежу почали майже через годину.