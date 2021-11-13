Валерій Пересоляк запевняє, що "Минай" продовжить грати в УПЛ.

Власник клубу української Прем'єр Ліги "Минай" Валерій Пересоляк прокоментував інформацію, що з'явилася, про те, що він прийняв рішення припинити фінансування команди.

За словами Пересоляка, керівництво команди виконує всі фінансові зобов'язання перед своїми футболістами і в клубі немає ніяких заборгованостей. Бізнесмен також зазначив, що "Минай" не має наміру припиняти своє існування і продовжить виступи в УПЛ.

"Зарплата повинна була бути після перемоги над "Маріуполем", але ж перемоги не було, тому... жарт, звичайно. Ми розуміємо, що у нас є зобов'язання перед футболістами, працівниками клубу. Ми їх виконували і будемо виконувати. Ця інформація, яка була в ЗМІ - нісенітниця.

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Чи є у нас заборгованість? Є - ми винні хороші результати нашим уболівальникам. Ось і все. Читав навіть, що "Минай" припиняє своє існування. Це все брехня. ФК "Минай" був і буде", - наводить слова Пересоляка офіційний сайт ФК "Минай".

"Минай": резульати в сезоні УПЛ

Після 14-го туру УПЛ "Минай" займає в турнірній таблиці чемпіонату 15-е місце з 8 набраними очками. Клуб ризикує втратити прописку у вищому дивізіоні.

У рамках 14-го туру УПЛ "Минай" програв у рідних стінах "Маріуполю" (0:2).

У наступному турі української першості "Минай" зіграє на своєму полі проти "Інгульця". Матч запланований на 21 листопада.

Автор: Володимир Медяник