Трофей Ліги конференцій / фото uefa.com

Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги конференцій 2021-2022. В цьому сезоні вперше глядачі побачать матчі новоствореного турніру, який УЄФА запровадив цьогоріч. 

Всі учасники групового етапу Ліги конференцій:

Англія: "Тоттенхем" (Лондон)

Італія: "Рома"

Німеччина: "Уніон" (Берлін)

Франція: "Ренн"

Нідерланди: "Вітесс", "Феєнорд", АЗ Алкмар

Бельгія: "Гент"

Швейцарія: "Базель"

Австрія: ЛАСК

Україна: "Зоря" (Луганськ)

Словаччина: "Слован" (Братислава)

Словенія: "Мура"

Румунія: "ЧФР Клуж"

Данія: "Копенгаген", "Раннерс"

Норвегія: "Буде-Глімт"

Фінляндія: ХІК

Чехія: "Яблонець", "Славія" (Прага)

Гібралтар: "Лінкольн Ред Імпс"

Кіпр: "Анортосіс", "Омонія"

Греція: ПАОК

Сербія: "Партизан"

Казахстан: "Кайрат" (Алмата)

Ізраїль: "Маккабі" Тель-Авів, "Маккабі" Хайфа

Болгарія: ЦСКА (Софія)

Азербайджан: "Карабах"

Вірменія: "Алашкерт"

Естонія: "Флора"

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Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати

  • На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).
  • Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
  • Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
  • Жеребкування групового етапу заплановане на 27 серпня. Старт турніру відбудеться 16 вересня.

Автор: Артем Будрін