Ліга конференцій УЄФА: стало відомо, хто зіграє на груповому етапі

В новоствореному турнірі від України братиме участь лише один клуб.

Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги конференцій 2021-2022. В цьому сезоні вперше глядачі побачать матчі новоствореного турніру, який УЄФА запровадив цьогоріч. Всі учасники групового етапу Ліги конференцій: Англія: "Тоттенхем" (Лондон) Італія: "Рома" Німеччина: "Уніон" (Берлін) Франція: "Ренн" Нідерланди: "Вітесс", "Феєнорд", АЗ Алкмар Бельгія: "Гент" Швейцарія: "Базель" Австрія: ЛАСК Україна: "Зоря" (Луганськ) Словаччина: "Слован" (Братислава) Словенія: "Мура" Румунія: "ЧФР Клуж" Данія: "Копенгаген", "Раннерс" Норвегія: "Буде-Глімт" Фінляндія: ХІК Чехія: "Яблонець", "Славія" (Прага) Гібралтар: "Лінкольн Ред Імпс" Кіпр: "Анортосіс", "Омонія" Греція: ПАОК Сербія: "Партизан" Казахстан: "Кайрат" (Алмата) Ізраїль: "Маккабі" Тель-Авів, "Маккабі" Хайфа Болгарія: ЦСКА (Софія) Азербайджан: "Карабах" Вірменія: "Алашкерт" Естонія: "Флора" Читайте такожКваліфікація Ліги Європи: результати матчів-відповідей раунду плей-оф Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).

Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.

Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу заплановане на 27 серпня. Старт турніру відбудеться 16 вересня. Автор: Артем Будрін

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