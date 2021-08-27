Після завершення кваліфікації стали відомі всі учасники групового етапу Ліги конференцій 2021-2022. В цьому сезоні вперше глядачі побачать матчі новоствореного турніру, який УЄФА запровадив цьогоріч.
Всі учасники групового етапу Ліги конференцій:
Англія: "Тоттенхем" (Лондон)
Італія: "Рома"
Німеччина: "Уніон" (Берлін)
Франція: "Ренн"
Нідерланди: "Вітесс", "Феєнорд", АЗ Алкмар
Бельгія: "Гент"
Швейцарія: "Базель"
Австрія: ЛАСК
Україна: "Зоря" (Луганськ)
Словаччина: "Слован" (Братислава)
Словенія: "Мура"
Румунія: "ЧФР Клуж"
Данія: "Копенгаген", "Раннерс"
Норвегія: "Буде-Глімт"
Фінляндія: ХІК
Чехія: "Яблонець", "Славія" (Прага)
Гібралтар: "Лінкольн Ред Імпс"
Кіпр: "Анортосіс", "Омонія"
Греція: ПАОК
Сербія: "Партизан"
Казахстан: "Кайрат" (Алмата)
Ізраїль: "Маккабі" Тель-Авів, "Маккабі" Хайфа
Болгарія: ЦСКА (Софія)
Азербайджан: "Карабах"
Вірменія: "Алашкерт"
Естонія: "Флора"
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Ліга конференцій 2021-2022: що потрібно знати
- На груповому етапі виступлять 32 команди (вісім груп по чотири команди).
- Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-оф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
- Потім традиційно відбудуться стадії 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
- Жеребкування групового етапу заплановане на 27 серпня. Старт турніру відбудеться 16 вересня.