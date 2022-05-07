Він повідомив, що в його будинку в Ірпені окупанти жили 10 днів і залишили після себе три розтяжки.

Президент "Вереса" Іван Надєїн розповів про злочин, який вчинили російські окупанти в його будинку в Ірпіні.

Про це він розповів в інтерв'ю в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендец".

"Вони жили там орієнтовно 10 днів. Фактично будинки перебували в окупації. Це жахливо. Мабуть, це не так жахливо, як коли прилітає снаряд, але все одно", - поділився він.

Також Надєїн повідомив, що в його будинку під час боїв перебували два охоронці.

"Вони були розстріляні в потилицю, фактично страчені як полонені. У мене вдома стався воєнний злочин. Це емоційно дуже складно...",- сказав він.

Також Надєїн зазначив, що після відходу окупантів в його будинку виявилося три розтяжки. "Одна - великий артилерійський фугасний снаряд, прикріплений до вхідних дверей. І дві гранати РГД, одна була на генераторі. Коли він починає працювати, то вібрує, а граната вибухає. Це тільки на мирних цивільних розраховано", - сказав він.

Крім того Надєїн розповів, що окупанти залишили в його будинку свій одяг, зброю, бронежилети. "Частина верхнього одягу зникла, можливо, вони виходили в ньому. Найцінніше забрали, але, мабуть, виходили на швидку руку, бігли з тієї території", – розповів Надєїн.

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