Руслан Малиновський результативними діями не відзначився.

У середу, 27 квітня, в перенесеному матчі 20-го туру чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" приймала на своєму полі "Торіно". Зустріч проходила на стадіоні "Атлеті Адзуррі" в Бергамо і завершилася надрезультативною нічиєю 4:4.

Події в матчі розвивалися стрімко. "Торіно" відкрив рахунок на 4-й хвилині гри, але до 23-й хвилини "Аталанта" вела з рахунком 2:1. Потім туринці забили три голи поспіль і забезпечили собі комфортну перевагу (4:2). Однак бергамаски проявили характер і забили два м'ячі в кінцівці матчу, зрівнявши рахунок. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию. Примітно, що чотири голи в цьому матчі були забиті з пенальті, а ще один був автоголом.

"Аталанта" - "Торіно" - 4:4

Голи: Муріель, 18, 84 пен, Де Рон, 23, Пашаліч, 78 - Санабрія, 4, Лукіч, 36 пен, 63 пен, Фройлер, 67 автогол

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Паломіно, Джімсіті (Толой, 46), Скальвіні (Демірал, 68), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашаліч, 68), Пессіна (Бога, 68), Сапата (Малиновський, 78), Мюріель

"Торіно": Мілінковіч-Савіч, Сінго, Родрігес, Бремер, Зіма (Джіджі, 84), Айна, Прат (Сек, 85), Лукіч, Річчі (Побега, 59), Пьяца (Брекало, 31), Санабрія (Пеллегрі, 85)

Попередження: Фройлер (35), Лукіч (52), Пашаліч (69), Зіма (83)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський вийшов на поле лише на 78-й хвилині і не відзначився результативними діями. Раніше футболіст травмував коліно у матчі з "Вероною".

Чемпіонат Італії: положення команд у турнірній таблиці

Перше місце в турнірній таблиці займає "Мілан", у якого 74 набраних очка за 34 зіграних матчі. Другий рядок за "Інтером", в активі якого 72 набраних очки. На третій позиції йде "Наполі" з 67 очками.

"Аталанта" має в своєму активі 55 набарнних очка і йде на 8-й позиції. "Торіно" з 44 балами займає 11-й рядок.

У зоні вильоту Серії А знаходяться: "Салернітана" (18-е місце, 25 очок), "Дженоа" (19-е місце, 25 очок), "Венеція" (20-е місце, 22 очки).

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