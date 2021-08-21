В'ячеслав Шевчук шкодує про те, що сів за кермо в нетверезому стані.

Колишній основний лівий захисник збірної України та донецького "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук прокоментував скандальний випадок з поліцією, коли правоохоронні органи його в травні цьогоріч упіймали п'яним за кермом.

Шевчук розповів про свій вчинок в інтерв'ю для BurBuzz.

"Я люблю випити вино червоне або пиво на розлив холодне. Випиваю кілька келихів - і мені гаплик. Після вечірки з нагоди 85-річчя "Шахтаря" не знаю, що зі мною сталося. Сів за кермо і поїхав", - сказав Шевчук.

"Це не прикрашає будь-якого чоловіка, так не можна робити. Я дуже жорстко до цього ставлюся. На наступний день приніс вибачення громадськості в соцмережах. Не може людина сісти за кермо в такому стані. Для мене це був шок. Досі не можу зрозуміти, що трапилося. Слава богу, що ніхто не постраждав! Більше не хочу особливо згадувати про це. "Крінжово" себе почуваю. Це дуже великий урок для мене", - додав екс-футболіст.

Нагадаємо, що В'ячеслав покинув роботу на телебаченні після скандалу з поліціянтами.

В'ячеслав Шевчук: кар'єра футболіста і тренера

42-річний екс-захисник зробив собі ім'я і прекрасну репутацію гравця з бійцівським характером в донецькому "Шахтарі". Шевчук захищав кольори "гірників" з 2005 по 2016 рік.

З донеччанами він 7 разів ставав чемпіоном України, а також 5 разів брав Кубок країни. Також в його активі три Суперкубки України і перемога в Кубку УЄФА в сезоні 2008/2009.

Шевчук спробував себе тренером, але довго не протримався. У сезоні 2018/19 він очолював "Олімпік", а потім повернувся працювати експертом на телебачення.

Автор: Артем Будрін