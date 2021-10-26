Більшу частину кар'єри фахівець провів у шотландському "Рейнджерс".

Колишній головний тренер і президент шотландського футбольного клубу "Рейнджерс" Уолтер Сміт пішов з життя у віці 73-х років.

"Від імені ради директорів, персоналу та гравців "Рейнджерс" я висловлюю свої глибокі співчуття родині Сміта. Уолтер залишає після себе дружину, дітей і онуків, про яких ми думаємо і молимося в цей важкий час", - наводить слова голови Рейнджерс Дугласа Парка офіційний сайт клубу.

Уолтер Сміт виграв з клубом з Глазго 21 трофей, включаючи 10 чемпіонських титулів. Він працював з командою в період з 1991 по 1998 рік, а також з 2007 по 2011-й.

Читайте такожМанчестер Юнайтед може звільнити головного тренера: ЗМІ назвали кандидатів на замінуУ 2008 році Сміт вивів "Рейнджерс" у фінал Кубка УЄФА, в якому його команда поступилася "Зеніту" (0:2).

Уолтер Сміт займав пост тренера "Евертона", а також працював у тренерському штабі"Манчестер Юнайтед".

У 2004 році Уолтер Сміт був призначений головним тренером збірної Шотландії, змінивши на посаді Берті Фогтса. В цілому при Сміті збірна виступала досить успішно, але після несподіваної поразки від збірної Білорусії Шотландія втратила шанси на участь в чемпіонаті світу 2006 року. За період перебування Сміта на посаді головного тренера рейтинг збірної Шотландії виріс на сімдесят місць. Під його керівництвом збірна Шотландії 7 жовтня 2006 року здобула історичну перемогу над фіналістами чемпіонату світу 2006 року, збірною Франції, з рахунком 1:0.

Досягнення Уолтера Сміта:

Сміт десять разів приводив "Рейнджерс" до чемпіонства в Шотландії: сім поспіль перемог з сезону 1990/91 по сезон 1996/97, а також ще три тріумфи в сезонах 2008/09, 2009/10, 2010/11.

Чотири рази "Рейнджерс" під керівництвом Сміта вигравав Кубок Шотландії (1992, 1993, 1996, 2008). А також п'ять разів Кубок шотландської ліги (1993, 1994, 1997, 2008, 2010, 2011).

У 2007 році Уолтер Сміт був включений в Зал слави шотландського футболу.

Автор: Володимир Медяник