Юрій Цапій грає за футбольний клуб "Вікторія" з Сумської області.

Український футболіст Юрій Цапій, який грає за футбольний клуб "Вікторія", пропав безвісти разом зі своєю сім'єю.

Допомогти знайти спортсмена просять його друзі та колеги. Про це повідомляє Владислав Налігач у Facebook.

Повідомляється, що сім'я 35-річного Цапія не виходила на зв'язок з 27 лютого.

Юрій Цапій родом з Маріуполя, але з 2020 року виступає за "Вікторію", що базується в селищі Миколаївка Сумської області. Він розташований в 30 кілометрах від Сум, які з перших днів нападу піддавалися атакам з боку російських військових.

Є ще ймовірність, що він може бути в Маріуполі, звідки він родом. Він проживав на виїзді з міста Маріуполя в напрямку Бердянська.

У цьому сезоні півзахисник провів 9 матчів у Другій лізі, в яких встиг відзначитися однією результативною передачею.

Війна почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже 18-й день.

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