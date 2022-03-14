Український футболіст Юрій Цапій, який грає за футбольний клуб "Вікторія", пропав безвісти разом зі своєю сім'єю.
Допомогти знайти спортсмена просять його друзі та колеги. Про це повідомляє Владислав Налігач у Facebook.
Повідомляється, що сім'я 35-річного Цапія не виходила на зв'язок з 27 лютого.
Юрій Цапій родом з Маріуполя, але з 2020 року виступає за "Вікторію", що базується в селищі Миколаївка Сумської області. Він розташований в 30 кілометрах від Сум, які з перших днів нападу піддавалися атакам з боку російських військових.
Є ще ймовірність, що він може бути в Маріуполі, звідки він родом. Він проживав на виїзді з міста Маріуполя в напрямку Бердянська.
У цьому сезоні півзахисник провів 9 матчів у Другій лізі, в яких встиг відзначитися однією результативною передачею.
Війна почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже 18-й день.