Представник вінгера амстердамського "Аякса" Давида Нереса Рав'єн Канхаї підтвердив, що його клієнт незабаром підпише контракт з донецьким "Шахтар".
"Вже майже все погоджено, повністю трансфер повинні оформити найближчим часом. У "Шахтарі" Давид хоче повернутися на топ-рівень, хоче знову показати себе в Європі", - наводить слова Канхаї Voetbal International.
24-річний бразильський вінгер повинен підписати контракт до 2026 року.
Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив у своєму Твіттері, що сума трансферу складе 18 мільйонів євро. За інформацією Скіри, угода вже фактично відбулася.
Читайте такожКлуб УПЛ офіційно оголосив про підписання п'яти футболістівУ двох клубів останнім часом налагодилися хороші трансферні відносини. Минулого літа "Шахтар" придбав у амстердамців Лассіну Траоре.
Давид Нерес: кар'єра
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У цьому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- Давид Нерес зіграв 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.
- Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.