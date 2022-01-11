24-річний бразилець схоже стане першим новачком "Шахтаря" цієї зими.

Представник вінгера амстердамського "Аякса" Давида Нереса Рав'єн Канхаї підтвердив, що його клієнт незабаром підпише контракт з донецьким "Шахтар".

"Вже майже все погоджено, повністю трансфер повинні оформити найближчим часом. У "Шахтарі" Давид хоче повернутися на топ-рівень, хоче знову показати себе в Європі", - наводить слова Канхаї Voetbal International.

24-річний бразильський вінгер повинен підписати контракт до 2026 року.

Відомий інсайдер Ніколо Скіра повідомив у своєму Твіттері, що сума трансферу складе 18 мільйонів євро. За інформацією Скіри, угода вже фактично відбулася.

Читайте такожКлуб УПЛ офіційно оголосив про підписання п'яти футболістівУ двох клубів останнім часом налагодилися хороші трансферні відносини. Минулого літа "Шахтар" придбав у амстердамців Лассіну Траоре.

Давид Нерес: кар'єра