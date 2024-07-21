Колишній футболіст і футбольний функціонер Улі Генесс жорстко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини.

Колишній гравець і президент футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен, Німечина) Улі Генесс жорстко розкритикував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це у соцмережі Х написав німецький спортивний оглядач Максиміліан Кох.

Так, за словами Генесса, Орбан поводить себе аж надто зухвало.

"В Угорщині лише вісім мільйонів жителів, він поводиться так, ніби у них 200 мільйонів. Я б давно вигнав його з ЄС", - цитує Геннеса журналіст. Відео дня

Віктор Орбан - останні заяви

Днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що замах на експрезидента США, чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа пов'язаний з його "антивоєнними" поглядами.

Зокрема, він порівняв атаку на Трампа з нещодавнім замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Також Орбан повідомив, що продовжить "мирну місію" щодо України. При цьому, за його словами, він продовжить говорити про свої зустрічі тільки після того, як вони відбудуться.

Як сказав Орбан, ЄС має приєднатися до Китаю і США та чинити тиск на РФ і Україну, щоб вони почали переговори.

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