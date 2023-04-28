28 квітня російські війська випустили по Україні 23 ракети.

Колишній футболіст "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля прокоментував черговий масований ракетний удар РФ по українських містах.

У своєму Телеграм-каналі 33-річний нападник іспанського клубу "Райо Махаонда" опублікував пост, в якому, зокрема, закликав світову громадськість вигнати представників Росії зі спорту.

"Вночі пі**раси завдали ракетного удару по Україні. Знову 4 ранку. Знову ракети.

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З 23 ракет - 21 була знищена силами ППО. На жаль, цього виявилося недостатньо.

Умань... Влучання в житловий, багатоповерховий будинок. Є загиблі і поранені. Звичайний будинок, де спокійно спали батьки і діти. Бабусі і дідусі. Пряме влучання. Руйнування. Понівечені життя і квартири. Біль і смуток.

Російські г**ди і далі залишаються безкарними. Не можна дозволяти у**дам перебувати на міжнародній арені. У спорті, кіно, музиці та політиці. Вигнати, знищити. За все заплатять. Кожен з них відчує горе", - написав Зозуля.

Нагадаємо, 28 квітня російські війська випустили по Україні 23 ракети, 21 з яких знищили сили ППО. Одна з ракет потрапила до житлового будинку в Умані. В результаті трагедії за даними на 14:00 загинули 15 людей, ще 18 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар за Умані, заявивши, що "цей російський терор повинен отримати справедливу відповідь від України і світу".

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