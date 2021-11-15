Олександр Петраков, за версією Ігоря Циганика, не ризикує втратити свою посаду.

Майбутнє виконуючого обов'язки головного тренера збірної України Олександра Петракова не залежить від результату матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив авторитетний журналіст Ігор Циганик під час своєї авторської передачі на Ютуб-каналі FootballHub.

"Петраков залишиться працювати у збірній незалежно від результату матчу Боснія й Герцеговина - Україна. Я хочу, щоб усі заспокоїлися і не придумували теорії змови. Цей тренер працюватиме. Чи довго? Залежить від того, яким буде прогрес. Я впевнений, що Україна вийде в раунд плей-оф і Петраков готуватиме команду до цих матчів", - сказав Циганик.

"Що буде далі? Залежить від рівня гри. Як можна знімати тренера, котрий видав таку ​​гру проти Болгарії: 36 разів пробили по воротах. Так, це товариська гра, не найсильніший суперник. Але 36 ударів. Найголовніше, що Олександр Васильович повернувся до того, з чого все розпочиналося. Не потрібно іноді щось придумувати і виводити себе на перше місце. Потрібно заспокоїтися. Там хороша команда", - додав журналіст-інсайдер.

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Поєдинок Боснія і Герцеговина - Україна пройде 16 листопада.

Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн".

Під керівництвом Петракова Україна провела шість матчів: чотири офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули одну перемогу при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

Автор: Артем Будрін