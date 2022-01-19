Руслан Костишин прийняв цікавий виклик.

45-річний український фахівець Руслан Костишин очолив дебютанта казахстанської Прем'єр-ліги - "Аксу".

Про це повідомляє прес-служба "Аксу".

Деталі контракту поки що тримаються в секреті.

Зауважимо, що "Аксу" був заснований у 2018 році. Клуб розпочав з нижчих ліг та зміг піднятися до елітного дивізіону Казахстану за два роки. Місцевий чемпіонат почнеться у середині березня.

Костишин у своїй кар'єрі тренував лише "Колос" з села Ковалівка.

Руслан Костишин: досягнення в "Колосі"