Руслан Костишин / фото УНІАН, Приходько Олександр
45-річний український фахівець Руслан Костишин очолив дебютанта казахстанської Прем'єр-ліги - "Аксу".
Про це повідомляє прес-служба "Аксу".
Деталі контракту поки що тримаються в секреті.
Зауважимо, що "Аксу" був заснований у 2018 році. Клуб розпочав з нижчих ліг та зміг піднятися до елітного дивізіону Казахстану за два роки. Місцевий чемпіонат почнеться у середині березня.
Костишин у своїй кар'єрі тренував лише "Колос" з села Ковалівка.
Руслан Костишин: досягнення в "Колосі"
- Костишин тренував "Колос" з 2014 року і вивів команду зі змагань на чемпіонат Київської області аж до рівня Української Прем'єр-ліги.
- В сезоні 2020/2021 Костишин разом з "Колосом" фінішував на четвертому місці в УПЛ, що є неабияким результатом. Вище розташувалися в тому сезоні лише "Динамо", "Шахтар" і "Зоря".
- У минулому сезоні "Колос" разом з Костишиним виступав у кваліфікації Ліги Європи, але поступився хорватській "Рієці".
- В цьому сезоні "Колос" вилетів з Ліги конференцій від казахстанської команди. У відставку Костишин пішов 29 серпня минулого року.