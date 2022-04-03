Роберто Моралес не бачить Ракицького у складі збірної України.

Віце-президент "Металіста" Євген Красніков заявив, що колишній футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький, який розірвав контракт з пітерським клубом після військового вторгнення Росії в Україну, хоче повернутися в збірну України.

Відомий український коментатор Роберто Моралес відреагував на цю інформацію і пояснив, чому Ракицькому немає місця в збірній України. І справа тут зовсім не в політичних поглядах, а виключно в спортивних аспектах.

"Ракицький у збірній України? Ніяких сентиментів до нього немає, і я проти нього взагалі. Але давай відвернемося від усього. А чи потрібен футболіст Ракицький?

У матчі "Шахтаря" проти "Баварії" був вирок йому як футболісту (йдеться про поєдинок Ліги чемпіонів 2015 року, коли "гірники" програли мюнхенцям з рахунком 7:0). Він не просто регресує, а переводить свою відповідальність на інших. З захисних функцій у нього що залишилося? Фактура і все, нічого більше.

Він в кращі свої роки був хорошим футболістом, щоб грати лівого центрального в схемі з трьома центрбеками, але так не сталося. А зараз що? Так, пас залишився. Цей пас, завдяки якому "Барселона" навіть дивилася на нього, це правда. Але сьогодні тільки з пасом і нулем захисних функцій (реальним нулем) - навіщо?", - сказав Роберто Моралес в ефірі програми "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 32-річний екс-захисник "Шахтаря" останній матч за збірну України провів у 2018 році.

Ярослав Ракицький: перехід в "Зеніт" і завершення кар'єри в збірній

Ярослав Ракицький перейшов до російського клубу в січні 2019 року з "Шахтаря".

Після цього він перестав отримувати виклики до збірної України від Андрія Шевченка.

У листопаді 2019 року Ракицький оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Пізніше футболіст заявив, що він "зайвий" у збірній.

Всього в "синьо-жовтій" футболці Ракицький зіграв 54 матчі і забив 4 голи.

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