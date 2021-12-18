Лідер "Динамо" освідчився своїй коханій.

Зірковий футболіст "Динамо" та збірної України Віктор Циганков більше не буде холостяком.

24-річний півзахисник у себе в Instagram повідомив, що він зробив пропозицію нареченій.

"Все тільки починається", - написав біля красивих фото Віктор.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем вінницького футболу, але на професійному рівні виступав тільки за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 213 матчів, в яких відзначився 85 забитими голами і 58 асистами.

Циганков займає 7-е місце в списку найкращих бомбардирів "Динамо" з часів незалежності України, за цим показником він обійшов Віктора Леоненка (79 голів).

Автор: Артем Будрін