Бренд спортивних ставок висміював "Бордо" в соціальних мережах.

Французький футбольний клуб "Бордо" розірвав контракт з букмекером Winamax, який був титульним спонсором команди.

Про розірвання угоди повідомив керуючий директор клубу Томас Жакем'є.

Причиною розірвання договору про співпрацю стало те, що Winamax неодноразово висміював клуб в соціальних мережах, повідомляє France Bleu.

Зокрема, бренд спортивних ставок висміював "Бордо" за недавню поразку від "Марселя" і за закінчення 44-річної безпрограшної серії.

"Ми розриваємо наш партнерський контракт з Winamax, який за допомогою відео або твітів про останній матч відокремив себе від клубу. У нас є почуття гумору, але тут ми не бачимо духу партнерства", - сказав директор клубу Тома Жакем'є.

Читайте такожФеноменальне виконання: 15-річний форвард забив ударом через себе з лінії штрафного (відео)Як інформує джерело, Winamax опублікував близько 20 твітів, що висміюють "Бордо" за останні три місяці, не рахуючи раніше видалених.

На заяву "Бордо" про припинення співпраці Winamax відреагував у твіттері, знову насмішками.

"Ми протягом години намагалися написати щось на свій захист, але, як і "Бордо", цього захисту не знайшли".

"Бордо" і Winamax почали співпрацювати влітку 2021 року. Угода зі спонсором передбачала для французького клубу 1,3 млн євро на рік.

Після 21 зіграного матчу у "Бордо" 17 набраних очок і 19-е, передостаннє, місце в турнірній таблиці.

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