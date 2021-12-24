Один з найкращих голкіперів в історії футболу Джанлуїджі Буффон склав свій список найкращих воротарів світу прямо зараз.
Своєю думкою він поділився в інтерв'ю calciomercato.com.
Буффон включив до свого списку шістьох голкіперів. Це Ян Облак ("Атлетіко"), Тібо Куртуа ("Реал"), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Мануель Нойєр ("Баварія"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") і Кейлор Навас (ПСЖ).
При цьому Буффон виділив Доннарумму, зазначивши, що в найближчому майбутньому він може стати кращим одноосібно:
"Я ставлю їх усіх на один рівень, але Джанлуїджі може обійти інших буквально протягом року. У нього є необхідний потенціал".
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Нагадаємо, 43-річний Буффон в цьому сезоні виступає в італійській Серії В за "Парму".