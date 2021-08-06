34-річний геній футболу може опинитися знову в одній команді з Неймаром.

5 серпня "Барселона" оголосила, що не зможе продовжити контракт з легендою клубу Ліонелем Мессі. Причина - фінансові перешкоди, тобто набір правил, які прописані в регламенті чемпіонату Іспанії.

Букмекери визначилися з тим, кому під силу підписати Мессі до своєї команди. В цій гонитві навіть є очевидний фаворит. Саме французький ПСЖ, на думку букмекерів, головний претендент на те, щоб підписати контракт з Мессі. Вірогідність того, що аргентинець перейде у паризький клуб оцінюється коефіцієнтом 1.57.

Котирування на те, що Ліонель все ж таки залишиться в "Барселоні", всупереч заяві клубу, - 3.00. Імовірність того, що Мессі опиниться в команді Хосепа Гвардіоли (англійський "Манчестер Сіті") - 6.50.

Далі серед претендентів на феноменального футболіста розташувалися:

"Манчестер Юнайтед" - 19.00

"Ньюеллз Олд Бойз" - 19.00

"Інтер" - 20.00

"Ювентус" - 21.00

"Челсі" - 21.00

"Ліверпуль" - 26.00

будь-який клуб з американської ліги MLS - 15.00

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Ліонель Мессі: відхід з "Барселони"

25 серпня минулого року Мессі проінформував "Барселону" про бажання розірвати контракт в односторонньому порядку. Аргентинець вважав, що може скористатися відповідним пунктом у контракті. Однак керівництво "Барселони" не відпустило гравця, а Мессі не став йти до суду проти рідного клубу.

Після завершення минулого сезону Мессі став вільним агентом. Сторони прагнули підписати новий контракт, але через те, що "Барселона" не вписується у ліміт зарплат згідно з правилами чемпіонату Іспанії угоду заблокували.

Всього аргентинець зіграв за каталонців 778 матчів, забив 672 голи й віддав 305 гольових передач. Ліонель 10 разів виграв з "Барсою" чемпіонат Іспанії, сім разів Кубок і 8 разів Суперкубок Іспанії, чотири рази перемагав в Лізі чемпіонів. Мессі володар шести Золотих м'ячів.

Автор: Артем Будрін