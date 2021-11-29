У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу-2021.
Про це повідомляє прес-служба ФІФА в Twitter.
У турнірі братимуть участь сім клубів. Він пройде з 3 по 12 лютого.
Переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Челсі" (Англія) і переможець Кубка Лібертадорес "Палмейрас" (Бразилія) стартують з півфіналу і поки дізналися тільки потенційних суперників.
Результати жеребкування
Перший раунд
"Аль-Джазіра" (ОАЕ) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)
Другий раунд
"Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Монтеррей" (Мексика)
"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті"
Півфінали
"Палмейрас" (Бразилія) - "Аль-Ахлі" / "Монтеррей"
"Аль-Хіляль" / "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті" - "Челсі" (Англія)
Фінал
Переможець півфіналу 2 - Переможець півфіналу 1
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Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати
- Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 18-й раз.
- Фінальний матч пройде 12 лютого в Абу-Дабі.
- Спочатку клубний ЧС повинна була приймати Японія, але вона відмовилася від проведення турніру. У підсумку його перенесли в ОАЕ.
- У ньому візьмуть участь сім клубів. Далі турнір планують розширити до 24 учасників.
- Минулого року переможцем Клубного ЧС стала "Баварія".