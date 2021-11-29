Турнір пройде в лютому 2022 року.

У швейцарському Цюріху відбулося жеребкування Клубного чемпіонату світу-2021.

Про це повідомляє прес-служба ФІФА в Twitter.

У турнірі братимуть участь сім клубів. Він пройде з 3 по 12 лютого.

Переможець Ліги чемпіонів УЄФА "Челсі" (Англія) і переможець Кубка Лібертадорес "Палмейрас" (Бразилія) стартують з півфіналу і поки дізналися тільки потенційних суперників.

Результати жеребкування

Перший раунд

"Аль-Джазіра" (ОАЕ) - "Окленд Сіті" (Нова Зеландія)

Другий раунд

"Аль-Ахлі" (Єгипет) - "Монтеррей" (Мексика)

"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті"

Півфінали

"Палмейрас" (Бразилія) - "Аль-Ахлі" / "Монтеррей"

"Аль-Хіляль" / "Аль-Джазіра" / "Окленд Сіті" - "Челсі" (Англія)

Фінал

Переможець півфіналу 2 - Переможець півфіналу 1

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Клубний чемпіонат світу: що потрібно знати

Чемпіонат світу серед клубів проводитиметься в 18-й раз.

Фінальний матч пройде 12 лютого в Абу-Дабі.

Спочатку клубний ЧС повинна була приймати Японія, але вона відмовилася від проведення турніру. У підсумку його перенесли в ОАЕ.

У ньому візьмуть участь сім клубів. Далі турнір планують розширити до 24 учасників.

Минулого року переможцем Клубного ЧС стала "Баварія".

Автор: Антон Дудар