Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 8 жовтня, положення команд

Латвія мінімально поступилася Нідерландам, а Чехія втратила очки в матчі з Уельсом.

Європейські збірні 8 жовтня зіграли чергові поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі. Результати матчів Група E Естонія - Білорусь - 2:0 Чехія - Уельс - 2:2 Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 8 (6), Уельс - 8 (5), Естонія - 4 (5), Білорусь - 3 (6) Група G Гібралтар - Чорногорія - 0:3 Латвія - Нідерланди - 0:1 Туреччина - Норвегія - 1:1 Положення команд: Нідерланди - 16 очок (7 матчів), Норвегія - 14 (7), Туреччина - 12 (7), Чорногорія - 11 (7), Латвія - 5 (7), Гібралтар - 0 (7) Група Н Мальта - Словенія - 0:4 Кіпр - Хорватія - 0:3 Росія - Словаччина - 1:0 Положення команд: Хорватія - 16 очок (7 матчів), Росія - 16 (7), Словенія - 10 (7), Словаччина - 9 (7), Мальта - 4 (7), Кіпр - 4 (7) Група J Ліхтенштейн - Північна Македонія - 0:4 Ісландія - Вірменія - 1:1 Німеччина - Румунія - 2:1 Положення команд: Німеччина - 18 очок (7 матчів), Північна Македонія - 12 (7), Вірменія - 12 (7), Румунія - 10 (7), Ісландія - 5 (7), Ліхтенштейн - 1 (7) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможці груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У п'яти матчах українці набрали 5 очок, завершивши всі поєдинки внічию, і займають друге місце в групі. Автор: Артем Будрін

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