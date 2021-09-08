Норвегія, Данія та Нідерланди розбили вщент своїх суперників.

7 вересня європейські збірні зіграли чергові поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2022, який пройде в Катарі.

Відзначимо, що в групі D Казахстан сенсаційно зіграв внічию з Боснією та Герцеговиною, що є дуже добре для збірної України.

Результати матчів

Група A

Азербайджан - Португалія - 0:3

Ірландія - Сербія - 1:1

Положення команд: Португалія - 13 очок (5 матчів), Сербія - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ірландія - 2 (5), Азербайджан - 1 (5)

Група D

Боснія і Герцеговина - Казахстан - 2:2

Франція - Фінляндія - 2:0

Положення команд: Франція - 12 очок (6 матчів), Фінляндія - 5 (4), Україна - 5 (5), Боснія і Герцеговина - 3 (4), Казахстан - 3 (5)

Група F

Данія - Ізраїль - 5:0

Фарерські острови - Молдова - 2:1

Австрія - Шотландія - 0:1

Положення команд: Данія - 18 очок (6 матчів), Шотландія - 11 (6), Ізраїль - 10 (6), Австрія - 7 (6), Фарерські острови - 4 (6), Молдова - 1 (6)

Група G

Чорногорія - Латвія - 0:0

Нідерланди - Туреччина - 6:1

Норвегія - Гібралтар - 5:1

Положення команд: Нідерланди - 13 очок (6 матчів), Норвегія - 13 (6), Туреччина - 11 (6), Чорногорія - 8 (6), Латвія - 5 (6), Гібралтар - 0 (6)

Група Н

Росія - Мальта - 2:0

Хорватія - Словенія - 3:0

Словаччина - Кіпр - 2:0

Положення команд: Хорватія - 13 очок (6 матчів), Росія - 13 (6), Словаччина - 9 (6), Словенія - 7 (6), Мальта - 4 (6), Кіпр - 4 (6)

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможці груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Україна у кваліфікації ЧС-2022

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Україна двічі зіграла внічию з Францією (1:1), вдома не змогла обіграти Фінляндію (1:1), розійшлася миром з Казахстаном на своєму полі (1:1) і в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрін