2 вересня було зіграно ще низку матчів 4-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу в Катарі.
Результати матчів
Група В
Грузія - Косово - 0:1
Швеція - Іспанія - 2:1
Положення команд: Швеція - 9 очок (3 матчі), Іспанія - 7 (4), Косово - 3 (3), Греція - 2 (2), Грузія - 1 (4)
Група С
Італія - Болгарія - 1:1
Литва - Північна Ірландія - 1:4
Положення команд: Італія - 10 очок (4 матчі), Швейцарія - 6 (2), Північна Ірландія - 4 (3), Болгарія - 2 (4), Литва - 0 (3)
Група Е
Чехія - Білорусь - 1:0
Естонія - Бельгія - 2:5
Положення команд: Бельгія - 10 очок (4 матчі), Чехія - 7 (4), Уельс - 3 (2), Білорусь - 3 (3), Естонія - 0 (3)
Група I
Андорра - Сан-Марино - 2:0
Угорщина - Англія - 0:4
Польща - Албанія - 4:1
Положення команд: Англія - 12 очок (4 матчі), Польща - 7 (4), Угорщина - 7 (4), Албанія - 6 (4), Андорра - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4)
Група J
Ісландія - Румунія - 0:2
Ліхтенштейн - Німеччина - 0:2
Північна Македонія - Вірменія - 0:0
Положення команд: Вірменія - 10 очок (4 матчі), Німеччина - 9 (4), Північна Македонія - 7 (4), Румунія - 6 (4), Ісландія - 3 (4), Ліхтенштейн - 0 (4)
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.