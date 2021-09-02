Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 2 вересня, положення команд

Іспанія програла Швеції, Італія втратила очки, а Англія здобула розгромну перемогу.

2 вересня було зіграно ще низку матчів 4-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу з футболу в Катарі. Результати матчів Група В Грузія - Косово - 0:1 Швеція - Іспанія - 2:1 Положення команд: Швеція - 9 очок (3 матчі), Іспанія - 7 (4), Косово - 3 (3), Греція - 2 (2), Грузія - 1 (4) Група С Італія - Болгарія - 1:1 Литва - Північна Ірландія - 1:4 Положення команд: Італія - 10 очок (4 матчі), Швейцарія - 6 (2), Північна Ірландія - 4 (3), Болгарія - 2 (4), Литва - 0 (3) Група Е Чехія - Білорусь - 1:0 Естонія - Бельгія - 2:5 Положення команд: Бельгія - 10 очок (4 матчі), Чехія - 7 (4), Уельс - 3 (2), Білорусь - 3 (3), Естонія - 0 (3) Група I Андорра - Сан-Марино - 2:0 Угорщина - Англія - 0:4 Польща - Албанія - 4:1 Положення команд: Англія - 12 очок (4 матчі), Польща - 7 (4), Угорщина - 7 (4), Албанія - 6 (4), Андорра - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4) Група J Ісландія - Румунія - 0:2 Ліхтенштейн - Німеччина - 0:2 Північна Македонія - Вірменія - 0:0 Положення команд: Вірменія - 10 очок (4 матчі), Німеччина - 9 (4), Північна Македонія - 7 (4), Румунія - 6 (4), Ісландія - 3 (4), Ліхтенштейн - 0 (4) Читайте такожВідбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 1 вересня, положення команд Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Автор: Антон Дудар

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