Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 13 листопада, положення команд

Збірні Франції, Туреччини та Уельсу розгромили своїх суперників.

У суботу, 13 листопада відбулися чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Результати матчів Група D Боснія і Герцеговина - Фінляндія - 1:3 Франція - Казахстан - 8:0 Положення команд: Франція (15 очок, 7 ігор), Фінляндія (11 очок, 7 ігор), Україна (9 очок, 7 ігор), Боснія і Герцеговина (7 очок, 7 ігор), Казахстан (3 очки, 8 ігор) Група G Норвегія - Латвія - 0:0 Туреччина - Гібралтар - 6:0 Чорногорія - Нідерланди - 2:2 Положення команд: Нідерланди (20 очок, 9 ігор), Туреччина (18 очок, 9 ігор), Норвегія (18 очок, 9 ігор), Чорногорія( 12 очок, 9 ігор), Латвія (6 очка, 9 ігор), Гібралтар (0 очок, 9 ігор) Група E Бельгія - Естонія - 3:1 Уельс - Білорусь - 5:1 Положення команд: Бельгія (19 очок, 7 ігор), Уельс (14 очок, 7 ігор), Чехія (11 очок, 7 ігор), Естонія (4 очок, 7 ігор), Білорусь (3 очки, 8 ігор) Читайте також Нападник збірної Англії забив шедевральний гол у матчі відбору на ЧС-2022 (відео) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два кращих переможця груп Ліги Націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і займають третє місце в групі. Автор: Володимир Медяник

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