Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 11 жовтня, положення команд

Німеччина, Нідерланди та Ісландія здобули розгромні перемоги.

11 жовтня пройшли чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Результати матчів Група Е Білорусь - Чехія - 0:2 Естонія - Уельс - 0:1 Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 11 (7), Уельс - 11 (6), Естонія - 4 (6), Білорусь - 3 (7) Група G Латвія - Туреччина - 1:2 Норвегія - Чорногорія - 2:0 Нідерланди - Гібралтар - 6:0 Положення команд: Нідерланди - 19 очок (8 матчів), Норвегія - 17 (8), Туреччина - 15 (8), Чорногорія - 11 (8), Латвія - 5 (8), Гібралтар - 0 (8) Група Н Кіпр - Мальта - 2:2 Словенія - Росія - 1:2 Хорватія - Словаччина - 2:2 Положення команд: Росія - 19 очок (8 матчів), Хорватія - 17 (8), Словаччина - 10 (8), Словенія - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кіпр - 5 (8) Група J Північна Македонія - Німеччина - 0:4 Румунія - Вірменія - 1:0 Ісландія - Ліхтенштейн - 4:0 Положення команд: Німеччина - 21 очко (8 матчів), Румунія - 13 (8), Північна Македонія - 12 (8), Вірменія - 12 (8), Ісландія - 8 (8), Ліхтенштейн - 1 (8) Читайте такожЄвропейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 8-го туру Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі. Автор: Антон Дудар

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