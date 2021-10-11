11 жовтня пройшли чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Результати матчів
Група Е
Білорусь - Чехія - 0:2
Естонія - Уельс - 0:1
Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 11 (7), Уельс - 11 (6), Естонія - 4 (6), Білорусь - 3 (7)
Група G
Латвія - Туреччина - 1:2
Норвегія - Чорногорія - 2:0
Нідерланди - Гібралтар - 6:0
Положення команд: Нідерланди - 19 очок (8 матчів), Норвегія - 17 (8), Туреччина - 15 (8), Чорногорія - 11 (8), Латвія - 5 (8), Гібралтар - 0 (8)
Група Н
Кіпр - Мальта - 2:2
Словенія - Росія - 1:2
Хорватія - Словаччина - 2:2
Положення команд: Росія - 19 очок (8 матчів), Хорватія - 17 (8), Словаччина - 10 (8), Словенія - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кіпр - 5 (8)
Група J
Північна Македонія - Німеччина - 0:4
Румунія - Вірменія - 1:0
Ісландія - Ліхтенштейн - 4:0
Положення команд: Німеччина - 21 очко (8 матчів), Румунія - 13 (8), Північна Македонія - 12 (8), Вірменія - 12 (8), Ісландія - 8 (8), Ліхтенштейн - 1 (8)
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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
- Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі.