Німеччина розгромила македонців / фото REUTERS

11 жовтня пройшли чергові матчі європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Результати матчів

Група Е

Білорусь - Чехія - 0:2

Естонія - Уельс - 0:1

Положення команд: Бельгія - 16 очок (6 матчів), Чехія - 11 (7), Уельс - 11 (6), Естонія - 4 (6), Білорусь - 3 (7)

Група G

Латвія - Туреччина - 1:2

Норвегія - Чорногорія - 2:0

Нідерланди - Гібралтар - 6:0

Положення команд: Нідерланди - 19 очок (8 матчів), Норвегія - 17 (8), Туреччина - 15 (8), Чорногорія - 11 (8), Латвія - 5 (8), Гібралтар - 0 (8)

Група Н

Кіпр - Мальта - 2:2

Словенія - Росія - 1:2

Хорватія - Словаччина - 2:2

Положення команд: Росія - 19 очок (8 матчів), Хорватія - 17 (8), Словаччина - 10 (8), Словенія - 10 (8), Мальта - 5 (8), Кіпр - 5 (8) 

Група J

Північна Македонія - Німеччина - 0:4

Румунія - Вірменія - 1:0

Ісландія - Ліхтенштейн - 4:0

Положення команд: Німеччина - 21 очко (8 матчів), Румунія - 13 (8), Північна Македонія - 12 (8), Вірменія - 12 (8), Ісландія - 8 (8), Ліхтенштейн - 1 (8)

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 
  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У шести матчах українці набрали 8 очок і займають друге місце в групі.

Автор: Антон Дудар