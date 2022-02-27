Легендарний футболіст висловив слова підтримки співвітчизникам у важкий час.

Легендарний у минулому футболіст, колишній головний тренер національної збірної України і "Дженоа" Андрій Шевченко звернувся до армії, президента та українського народу, які захищають країну від вторгнення російських військ.

Шевченко розповів, що він знаходиться в Лондоні, але його сім'я і близькі знаходяться зараз в Україні.

"Я перебуваю в Лондоні, але моя мама, моя сім'я і близькі, мій народ, всі знаходяться в Україні, я переживаю дуже сильно.

Батьки, мама і сестра під Києвом. Все нормально, але те, що відбувається - це жах. Я просто хочу сказати слова підтримки і подяки нашій доблесній українській армії, президенту, нашим людям, які захищають нашу країну сьогодні. Все роблять для того, щоб ми вистояли в цей момент. Ви - мої герої, я пишаюся своєю країною, пишаюся своїми людьми.

У Лондоні проходить багато протестів. Спілкуємося на рівні уряду, щоб організувати ту допомогу, яка зараз необхідна, робимо все можливе", - наводить слова Шевченка Sport.ua.

Раніше слова підтримки українському народу висловили багато відомих спортсменів з України і всього світу. Так, відомий гонщик Формули-1 Себастьян Феттель засудив дії РФ і заявив, що має намір бойкотувати етап Ф1 в Росії. Також свою підтримку висловили: легенда боксу Леннокс Льюїс, тенісистка Еліна Світоліна, футболісти Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко та багато інших.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, о 5:00 збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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