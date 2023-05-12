Один із поєдинків подарував несподіваний сюрприз.

У четвер, 11 травня, відбулися перші матчі півфіналу третього за престижністю євротурніру Ліги конференцій. В обох випадках були здобуті вольові перемоги.

Головний фаворит турніру "Вест Гем" все-таки дотиснув "АЗ Алкмар", котрий забив першим. На 41-й хвилині нідерландці досить несподівано відкрили рахунок у матчі. У другому таймі англійський клуб відзначився двічі і зміг вирвати перемогу.

Таким самим напруженим за сценарієм виявився і паралельний півфінальний матч, однак у цьому випадку перемогу здобув не фаворит пари. "Фіорентина" забила на 25-й хвилині, але на 71-й "Базель" рахунок зрівняв. Більше того, швейцарці вирвали звитягу на 90+2-й хвилині і створили справжню сенсацію.

Відео дня

Ліга конференцій

1/2 фіналу, перші матчі

"Вест Гем" – "АЗ" 2:1

Голи: Бенрахма 67 (пен.), Антоніо 76 – Рейндерс 41

Огляд матчу:

"Фіорентина" – "Базель" 1:2

Голи: Кабрал 25 – Діуф 71, Амдуні 90+2

Огляд матчу:

Команди зустрінуться через тиждень у матчах-відповідях. 18 травня о 22:00 "АЗ Алкамар" у Нідерландах прийме "Вест Гем", а "Базель" у Швейцарії зіграє проти "Фіорентини".

Найсильніші команди з двох дуетів вийдуть до фіналу, де в одноматчевому протистоянні поборються за другий в історії трофей Ліги конференцій. Вирішальний поєдинок запланований на 7 червня, відбудеться він у чеській Празі.

Чинним володарем титулу переможця Ліги конференцій є італійська "Рома". Вона, до речі, досі виступає в іншому європейському турнірі – Лізі Європи.

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