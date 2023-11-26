"Верес" здобув першу перемогу в УПЛ з 1 вересня.

У суботу, 25 листопада, відбувся поєдинок 15-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Верес" приймав "Металіст 1925".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" і завершилася перемогою рівненського клубу.

Рахунок у грі відкрили футболісти харківського клубу - на 3-й хвилині відзначився Андрій Борячук. Через 10 хвилин господарі рахунок зрівняли - гол забив Євген Шевченко. На 35-й хвилині "Верес" вийшов вперед завдяки голу Владислав Шарай.

На початку другого тайму футболісти "Металіста 1925" забили два голи за 4 хвилини і повели в рахунку - відзначилися Ростислав Русин і Євген Ткачук. Проте виграти цей матч харків'янам не вдалося. На 69-й хвилині Віталій Дахновський реалізував пенальті і зрівняв рахунок, а на 90-й хвилині Микола Гайдучик забив четвертий гол "Вереса" і вирвав перемогу для рівненського клубу.

"Верес" - "Металіст 1925" - 4:3

Голи: Шевченко 13, Шарай 35, Дахновський 69 (пен.), Гайдучик 89 - Борячук 3, Русин 55, Ткачук 59

"Верес": Когут, Балан, Кучеренко, Сезар, Шевченко, Яго Сікейра (Блізніченко 79), Кухарук (Клец 60), Кучеров, Шарай (Світюха 79), Дахновський (Гайдучик 86), Шестаков (Курко 90+4)

"Металіст 1925": Мозіль, Фарина, Курило, Євген Ткачук, Капінус, Мартинюк, Габелок (Бичек 65), Андрій Ткачук (Коваленко 9), Юсов (Ременюк 60), Борячук (Сидоров 65), Русин

Попередження: Шевченко 2, Балан 11, Кухарук 33 - Ткачук 69

Вилучення: Курило 7

Огляд матчу:

Варто зазначити, що для рівненського клубу це перша перемога в Українській Прем'єр-лізі з 1 вересня. "Верес" набрав 11 очок і займає 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" з 15 балами займає 11-й рядок.

У наступному турі чемпіонату України "Верес" зіграє проти житомирського "Полісся", а "Металіст 1925" зустрінеться з донецьким "Шахтарем".

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