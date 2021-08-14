Полтавський клуб здобув другу нічию в сезоні.

Рівненський "Верес" зіграв проти полтавської "Ворскли" в четвертому турі УПЛ. Матч завершився внічию, а всі голи були забиті в другій половині зустрічі.

Підопічні Юрія Максимова відкрили рахунок - Олів'є Тілль реалізував пенальті, але "Верес" швидко відновив паритет. А на 57-й хвилині нападник "Вересу" Михайло Сергійчук не забив одинадцятиметровий удар та цим самим змарнував чудовий шанс вирвати для команди першу перемогу в сезоні.

Сергійчук виконав пенальті у стилі "паненки" й влучив в поперечину.

Після цієї гри у "Вереса" два очки за чотири матчі й 12-е місце в турнірній таблиці. У "Ворскли" на 6 очок більше й четверта сходинка в таблиці.

"Верес" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Солдат, 54 - Тілль, 48 (пенальті)

"Верес": Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях (Кльоц, 71), Кучеров, Є. Пасіч (Дахновський, 86), Гегедош (Гечев, 76), Г. Пасіч (Тимофієнко, 86), Сергійчук (Гайдучик, 86)

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Пуцлін, Челядін, Скляр (Есеола, 87), Тілль, Кане (Вакула, 69), Степанюк (Пешич, 77)

На 58-й хвилині форвард "Вересу" Сергійчук не реалізував пенальті (перекладина)

Огляд гри.

Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур

Поєдинки 4-го туру УПЛ пройдуть з 13 по 18 серпня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Перед цим туром у гонитві бомбардирів УПЛ лідирує Руслан Степанюк з "Ворскли", в активі якого 4 забитих м'ячі.

Тур відкрився грою "Шахтаря" проти "Металіста 1925", в якому "гірники" здобули впевнену перемогу.

Автор: Артем Будрін