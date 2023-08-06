Веніамін Мандрикін був паралізованим і помер внаслідок інфаркту.

У віці 41 року від інфаркту помер колишній воротар збірної Росії, а також ЦСКА, "Ростова", "Аланії" і брянського "Динамо" Веніамін Мандрикін.

З 2010 року він був прикутий до ліжка. Мандрикін став паралізованим внаслідок ДТП. Восени 2010 року він на своєму авто Porsche Cayenne тікав від поліції, врізався в дерево і став жертвою власної недбалості. Мандрикін пошкодив собі спинний мозок і став інвалідом.

Мандрикін публічно заявляв, що він підтримує політику Володимира Путіна, а також схвалює дії російської армії.

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"Я підтримую нашу армію, наших воїнів, нашу країну. Сенсу в цих санкціях від Євросоюзу жодного. Востаннє я був в Україні у 2003 році, коли там усе було нормально. Зв'язків у мене в Україні не було. Ліки? У Росії все є. Але навіть якби чогось не вистачало, мені було б байдуже. Я з країною підтримую наших воїнів та армію. Мені на санкції начхати", - казав Мандрикін у квітні 2023 року.

Мандрикін тричі був чемпіоном Росії, чотири рази вигравав Кубок Росії і тричі здобував Суперкубок Росії. В його активі також перемога в Кубку УЄФА в сезоні 2004/05.

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