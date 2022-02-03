Владислав Супряга прокоментував свій трансфер до "Сампдорії".

Владислав Супряга, якого італійська "Сампдорія" орендувала у київського "Динамо", визначився зі своїм ігровим номером у новому клубі.

21-річний Супряга зізнався, що буде грати за генуезьку команду під козирним сьомим номером, бо його кумиром є Кріштіану Роналду (в якого теж сьомий номер в "Ман Юнайтед").

Про це Владислав розказав для YouTube-каналу "Сампдорії".

"Мені дуже сподобалося, як мене зустріли. Я не сподівався, що так зустрінуть. Приємно, я дуже здивований. Подобається ця команда, я дуже багато матчів дивився. Подобається місто. "Сампдорія" мене дуже хотіла, тож я радий, що тут опинився. Своїм кумиром вважаю Кріштіану Роналду. Номер 7 - мій улюблений, тому що він грає під ним. Я намагаюся чогось вчитися в нього, тому вибрав саме цей номер", - сказав Супряга.

"Насамперед хочу допомогти команді залишитися в Серії А, зроблю все можливе, щоб команда залишилася тут. Намагаюся забити якомога більше голів", - додав перспективний нападник.

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Зазначимо, що "Сампдорія" посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати