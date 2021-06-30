Збірна України грає проти збірної Швеції в рамках плей-оф Євро-2020.

У Міністерстві закордонних справ Швеції вирішили пожартувати перед початком зустрічі команд України на Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

Вони на своєму офіційному акаунті у соцмережі Twitter опублікували жартівливий фотоколаж із зображенням українських та швецьких вболівальників на трибунах стадіону у Гласго.

"Шведські вболівальники, українські вболівальники чи міньйони? Удачі сьогодні ввечері, команди жовто-синіх!", - написали вони.

Збірна України на Євро-2020: результати

У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.

У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію.

У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.

У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох кращих команд, що зайняли треті місця. Це стало можливим в тому числі завдяки перемозі шведської збірної над Польщею в 3-му турі.

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Автор: Олег Давигора