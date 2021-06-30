МЗС Швеції пожартувало про матч Євро-2020 / фото REUTERS

У Міністерстві закордонних справ Швеції вирішили пожартувати перед початком зустрічі команд України на Швеції у рамках 1/8 фіналу Євро-2020.

Вони на своєму офіційному акаунті у соцмережі Twitter опублікували жартівливий фотоколаж із зображенням українських та швецьких вболівальників на трибунах стадіону у Гласго.

"Шведські вболівальники, українські вболівальники чи міньйони? Удачі сьогодні ввечері, команди жовто-синіх!", - написали вони.

Фото twitter.com/SweMFA

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Автор: Олег Давигора