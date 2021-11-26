Стюарди назвали лозунг "політичним" і не дозволили фанатам взяти банер з цим написом.

Вболівальники луганської "Зорі" поїхали з командою на вирішальний матч Ліги конференцій в Рим. Українська команда програла місцевій "Ромі" та покинула турнір.

Гра відбулася на арені "Стадіо Олімпіко" у столиці Італії. Стюарди, які відповідали за порядок на стадіоні, не дозволили фанатам "Зорі" пронести з собою на трибуни банер з написом "Луганськ - це Україна".

Про це повідомляє Twitter Zorya Londonsk з посиланням на журналіста Ендрю Тодоса.

Ендрю заявив, що стюарди не дозволили взяти на стадіон банер, назвавши його політичним. Зауважимо, що українським вболівальникам вдалося занести на стадіон схожий банер в іншій частині арени.

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Це була друга зустріч цих команд. З рахунком 3:0 "Рома" виграла в "Зорі" у другому турі Ліги конференцій у Запоріжжі.

"Рома" набрала 10 очок після п'яти турів в групі C. У норвезького "Буде-Глімт" - 11. "Зоря" (6 очок) покинула турнір достроково. Софійський ЦСКА має один бал в активі.

У завершальному турі "Зоря" 9 грудня прийме "Буде-Глімт".

Автор: Артем Будрін