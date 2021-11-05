Нейтан Блег сів у тюрму на 8 тижнів за расизм.

Фаната "Челсі" засуджено до тюремного ув'язнення терміном на 8 тижнів за антисемітські і расистські образи на адресу вболівальників "Тоттенхема".

Про це повідомляє Sky Sports.

21-річний Нейтан Блег визнав провину за семи пунктами обвинувачення, що стосуються образливих постів у соцмережах у період з 29 вересня 2020 року по 5 лютого 2021-го. Зокрема, Нейтан виклав у себе на сторінці у Twitter фаната "Тоттенхема", який їхав до концентраційного табору Освенцім, з підписом: "шпори" на шляху до Освенціму" ("шпори" - прізвисько фанатів команди).

Блег регулярно ширив мережею різноманітні мультимедіа з нацистськими лозунгами. Сам Блег заявив, що його дописи були лише "жартами серед друзів".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Артем Будрін