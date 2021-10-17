Ванда Нара звинуватила Мауро Ікарді в подружній зраді.

34-річна аргентинська модель Ванда Нара публічно повідомила, що її чоловік Мауро Ікарді зрадив їй.

Про зраду Ікарді вона розповіла у себе в Instagram.

"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!", - надрукувала Ванда у себе в сторіс. Потім вона видалила всі спільні фотографії з чоловіком.

Ванда не просто була в шлюбі з 28-річним нападником збірної Аргентини та французького ПСЖ, а ще й представляла його інтереси в якості агента.

Пара одружилася 27 травня 2014 року. У подружжя дві доньки.

З 2008 по 2013 роки Ванда була одружена з екс-футболістом "Мілану" Максі Лопесом, якому народила трьох синів.

У поточному сезоні Ікарді зіграв за ПСЖ 11 поєдинків у всіх турнірах та тричі забив у ворота суперників.

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Автор: Артем Будрін