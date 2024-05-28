За словами Ващука, він є санітаром по евакуації поранених захисників на фронті.

Ексгравець національної збірної України та київського "Динамо" Владислав Ващук отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта. Про це сам футболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Служу Українському народові!" - підписав він свій допис.

Відомо, що легенда "Динамо" вирішив вступити до Нацгвардії України у травні 2023 року. Раніше повідомлялось, що Ващук перебував поруч з Куп'янським районом, де взяв участь у першому бойовому завданні в ЗСУ.

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Також в інтерв'ю "Голосу Америки" він розповів про свої обов'язки під час служби. За його словами, він є санітаром по евакуації поранених, старшим солдатом машини.

"За час евакуації може статися все. Є на ШВЛ хлопці, які самі не дихають, багато трубочок і за цим треба слідкувати. Ми це вміємо робити, і в нас бригади, які проходять навчання, практику, і все це ми робимо. Пам’ятаю слова Лобановського, який казав, що 15 хвилин ти радієш перемозі, 15 хвилин ти засмутився поразці, і все, забув. І наступна гра. Так і тут. Ти зробив свою справу, наступна", - наголосив він.

Ващук додав, що робить це для того, аби Україна перемогла та щоб його діти не займалися тим, чим займається він.

"Те, що ми пережили в Гостомелі, я б не хотів, щоб таке було у нас по всій країні, скажімо так", - підкреслив ексгравець "Динамо".

Відомо, що під час своєї футбольної кар'єри Ващук провів 342 матчі в Українській Прем'єр-лізі. Також він 63 рази грав за національну збірну України.

Служба українських футболістів в ЗСУ

Як писав УНІАН, колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв розповів про свою службу в армії. У 2022 році він зазначав, що в ближній бій з противником поки не вступав, проте, якщо потрібно буде, то він готовий стріляти в загарбників.

Крім того, колишній півзахисник "Інгульця", "Чайки" та ще кількох футбольних клубів Микола Стеценко розповів про те, як опинився на фронті. За його словами, він не планував служити в ЗСУ.

"20 червня я приїхав до Одеси з Києва підписувати контракт із клубом "Реал Фарма". До мене просто на вулиці підійшли представники ТЦК і культурно попросили проїхати з ними до військкомату, а звідти мене вже не випустили. Я пройшов медкомісію і за два дні мене відправили в учєбку. Я не дійшов кілометр до стадіону, коли мене забрали", - згадав Стеценко.

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