Лукас Рангель / фото vorskla.com.ua
Полтавська "Ворскла" оголосила про трансфер бразильського нападника Лукаса Рангеля. 26-річний форвард підписав угоду з клубом УПЛ на два роки на правах вільного агента.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Рангель захищав кольори фінського КуПСу, який в поточному сезоні переміг "Ворсклу" у кваліфікації Ліги конференцій. Сам Лукас забив переможний гол на 111-й хвилині у ворота Дмитра Різника.
"Вам і не снилося", - йдеться на сайті полтавців.
Рангель розірвав контракт з КуПСом перед переїздом в Україну. Він забив 5 голів у восьми поєдинках нинішнього сезону.