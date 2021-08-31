Лукас Рангель гратиме тепер за полтавський клуб.

Полтавська "Ворскла" оголосила про трансфер бразильського нападника Лукаса Рангеля. 26-річний форвард підписав угоду з клубом УПЛ на два роки на правах вільного агента.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Рангель захищав кольори фінського КуПСу, який в поточному сезоні переміг "Ворсклу" у кваліфікації Ліги конференцій. Сам Лукас забив переможний гол на 111-й хвилині у ворота Дмитра Різника.

"Вам і не снилося", - йдеться на сайті полтавців.

Рангель розірвав контракт з КуПСом перед переїздом в Україну. Він забив 5 голів у восьми поєдинках нинішнього сезону.

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Автор: Артем Будрін