Прийнято тимчасовий медичний протокол для проведення матчів.

В Україні затверджено новий тимчасовий медичний протокол щодо проведення футбольних матчів в рамках УПЛ, ПФЛ та жіночих змагань.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Згідно з новим протоколом, було збільшено кількість глядачів, які можуть бути допущені на стадіон.

Тепер футбольні арени можуть бути заповнені на дві третини (67%) від загальної місткості.

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Дані обмеження діють для регіонів із зеленою, жовтою та помаранчевою зонами карантину. У червоних зонах проведення матчів з уболівальниками на трибунах заборонено.

Раніше з 15 березня в Україні дозволялося заповнювати стадіони на 50%.

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Автор: Антон Дудар