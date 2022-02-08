21-річний футболіст може претендувати на премію найкращого гола року.

У грі чемпіонату штату Пернамбуку між "Атлетіко Салгейро" і "Сеті де Сетембро" був забитий фантастичний гол ударом зі своєї половини поля, який привернув увагу вболівальників з усього світу.

21-річний захисник клубу "Салгейру" Лукао вразив ворота суперників з "Сеті де Сетембру" ударом з льоту зі своєї половини поля, і цей запаморочливий гол має всі підстави претендувати на премію Пушкаша, що вручається ФІФА автору кращого гола в році.

Відзначимо, що до воріт було не менше 70 метрів. Голкіпер явно не очікував такого, тому відверто проспав. Правда, шедевр виявився випадковим - помітно, що Лукао просто вибивав м'яч подалі, адже до перерви залишалися лічені секунди.

Відео гола:

— Planet Football (@planetfutebol) February 7, 2022

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь "Атлетіко Салгейро", що займає 5 місце в турнірній таблиці (4 очки). "Сеті де Сетембро" йде останнім, програвши всі три матчі із загальною різницею 0:14.

Читайте такожДиво-гол українського форварда приніс Динамо чергову перемогу на зборах (відео)Нагадаємо, премію Пушкаша за найкрасивіший гол 2021 року отримав аргентинський півзахисник Ерік Ламела.

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