Дебют Олександра Петракова відбудеться в найзручнішому сценарії.

1 вересня збірній України належить зробити ще один крок назустріч чемпіонату світу в Катарі. Протистояти українським футболістам в рамках 4-го туру кваліфікації буде збірна Казахстану. Матч пройде на "Астана Арені" в Нур-Султані.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Казахстан - Україна.

Казахстан - Україна: де дивитися матч

Українська збірна попередні три гри кваліфікації закінчила з однаковим рахунком - 1:1. Тому зараз найкращий момент, щоб здобути першу перемогу в цій кваліфікації. До того ж титулований наставник нашої команди Олександр Петраков навряд чи хоче зіпсувати собі дебют на посту тренера збірної, а відтак його підопічні будуть сильно мотивовані. Висновки з помилок першого матчу в Києві зроблені й допустити ще одну таку осічку не наважиться ніхто.

Положення команд у групі D: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

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Збірна України

"Жовто-сині" підходять до вересневих поєдинків у статусі команди, яка потрапила до вісімки найкращих в Європі. В спогадах ще свіже Євро-2020, а це зобов'язує тримати високу планку.

Втім, цей факт не полегшує завдання і розслаблятися не варто. Кожен матч кваліфікації - окрема історія і за кожне очко потрібно боротися. Збірна переживає момент зміни тренера. Український чемпіонат не став сильнішим. А прогрес вітчизняних футболістів за кордоном - явище стихійне. Успішні кейси можна порахувати на пальцях однієї руки. Звісно, провал в грі з Казахстаном не знайде жодного виправдання. Це поєдинок, де обов'язково потрібно брати три очки й готуватися до Франції.

Вірогідно, ми побачимо сьогодні команду з новим обличчям. Олександр Петраков буде інтегрувати свої ідеї гравцям та своє бачення гри. Це неабияка інтрига: який вектор розвитку обере Петраков? Він продовжить справу попередника чи змінить курс? Але з одним пощастило точно: краще дебютувати проти Казахстану, ніж проти будь-якого іншого суперника з нашої відбіркової групи.

Збірна Казахстану

Казахстан - це звісно не рівень Андорри або Сан-Марино. Ця збірна більш добротна, ніж може видатися, на перший погляд. Втім, при всій повазі стеля цієї команди відома і навряд чи вони стрибнуть вище.

Після сенсаційної нічиєї в Києві, казахи зіграли лише один поєдинок. Це був товариський матч, де Казахстан допоміг Північній Македонії підготуватися до Євро-2020. Ми з македонцями грали в одній групі на Євро й перемогли (2:1), а Казахстан поступився цій скромній команді з рахунком 4:0.

Для довідки: Казахстан в групі Ліги націй посів останнє місце. Вони примудрилися програти Литві, Албанії та Білорусі. Тому тепер нашим футболістам головне не вийти на гру так, ніби вони вже взяли три бали в кишеню. З холодною головою потрібно "розкатати" опонента й не дати йому навіть шансу зачепитися за бодай одне очко.

Хто не зіграє?

Збірна України в цьому поєдинку не зможе розраховувати на воротарів: Георгія Бущана та Анатолія Трубіна. Обоє зазнали травм. Ігор Харатін, Тарас Степаненко та Олександр Зубков з різних причин не потрапили до заявки.

Роман Яремчук оговтався від температури, але чи розпочне гру з перших хвилин - питання. Принаймні до заявки на матч він потрапив.

Орієнтовні склади

Україна: Різник, Миколенко, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Буяльський, Малиновський, Ярмоленко

Казахстан: Покатілов, Марочкин, Аліп, Малий, Бейсебеков, Тагіберген, Куат, Валіуллін, Зайнутдінов, Мужиков, Щоткін

Історія протистоянь

Україна і Казахстан раніше один проти одного грали у відборі на ЧС-2006: тоді українці виграли 2:1 і 2:0, а у кваліфікації на ЧС-2010 знову наші тріумфували - 3:1 і 2:1.

Слова перед грою

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"З приводу Казахстану я скажу думку: я подивився гру, яку зіграли в Києві. Добротна і навчена команда. Вважаю, буде важкий матч для нас. Україна хоче поїхати в Катар - однозначно. Не знаю, чи хоче поїхати Казахстан в Катар, а ми хочемо. Якщо ми зіграємо невдало, ми практично вибуваємо з гонки".

Арбітр

Матч обслужить бригада рефері з Литви на чолі з Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрін