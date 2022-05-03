Організатори матчів розповідають, що це не просто ігри, а справжнє футбольне, мистецьке та антивоєнне видовище.

12 квітня у Варшаві стартувала серія благодійних матчів київського "Динамо" на підтримку України Match for peace #StopWarInUkraine. Суперниками киян в першому поєдинку став найтитулованіший польський футбольний клуб "Легія". За результатами матчу, перемогу здобули динамівці, забивши 3 голи у ворота суперника та завершивши матч з рахунком 3:1.

Наступним у серії благодійних матчів став поєдинок з ФК "Галатасарай", що пройшов у Стамбулі 14 квітня з рахунком 3:1 на користь "Динамо". 20 квітня нічиєю 0:0 завершився матч з румунським клубом ЧФР 1907 Клуж. У поєдинку з дортмундською "Боруссією" 26 квітня "біло-сині" теж перемогли, забивши у ворота суперника 3 голи на противагу 2-м з боку німецьких гравців. 28 квітня гра з хорватами "Динамо Загреб" завершилася нічиєю з рахунком 0:0.

Під час матчів та завдяки супутнім благодійним заходам і аукціонам сумарно було зібрано понад 22 млн грн, які будуть направлені на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною РФ в Україні.

Організатори матчів розповідають, що це не просто ігри, а справжнє футбольне, мистецьке та антивоєнне видовище, що привертає увагу спортивного світу та міжнародної спільноти до драматичних подій в Україні внаслідок війни РФ.

Так, відкрили серію благодійних заходів у Варшаві справжні світові легенди – Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, солісти якого виконали гімни України та Польщі.

Також під час кожної гри на глядачів чекав виступ українських артистів, що відомі в усьому світі. Зокрема, потужні художні перфоманси відбулися у Польщі та Румунії, де артисти виконали 10-хвилинні mash-up з власних культових пісень і композицій, які стали символом українського спротиву й мужності. Тіна Кароль, Юлія Саніна (The Hardkiss), Руслана, Катерина Павленко (Go_A) та DOROFEEVA співали в унісон з усією Україною і популяризували меседж #StopWarInUkraine через власну творчість. Знаково, що на сцені, яка складалася з контурів карти України, були присутні тимчасові вимушені переселенці – бабусі, жінки та діти, які залишили рідну землю задля безпеки. Під час виступу кожен з них зайняв те місце на карті, де знаходиться їхня домівка.

У німецькому Дортмунді виступила українська співачка кримськотатарського походження Джамала, яка закликала світ відкрити очі на жахливі події, що відбуваються в Маріуполі та в інших оточених військами РФ містах. Зірка виконала вже легендарну пісню 1944, а також акапельно заспівала молитву Аве Марія. Символічно, адже Маріуполь названо на честь Пресвятої Діви Марії і сьогодні мільйони людей складають руки в молитві за всіх невинних людей, проти яких чиниться геноцид, і за наших мужніх захисників.

І в Німеччині, і в Румунії гімн України дуже зворушливо та чуттєво виконувала Юлія Саніна, а в Хорватії – Michelle Andrade.

Нагадуємо, організацією виступів та художньою концепцією заходів займалася команда 1+1 media і Департамент великих шоу, режисерами заходу стали TRI Directions — Наталія Лисенкова, Наталія Ровенська та Марія Григоращенко, які відомі своїми постановками для всесвітньо відомих артистів. Технічні партнери проєкту — компанії Alight та Profi.

Збір коштів триває на спеціальному сайті події, де також міститься розклад наступних благодійних матчів "Динамо" та вся детальна інформація щодо запланованих заходів. Усі виручені від продажу квитків гроші, а також донати, які надходитимуть упродовж телевізійної трансляції, будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, що виникли через повномасштабну війну РФ в Україні. Зокрема, кошти безпосередньо потраплять на рахунки Міністерства соціальної політики України і підуть на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання, забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів; забезпечення населення товарами першої необхідності, надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини тощо.

Ініціатори проєкту Match for peace #StopWarInUkraine — футбольний клуб "Динамо" та один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі 1+1 media. Проєкт реалізується за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України та Міністерства соціальної політики України. Співорганізатором благодійного туру ФК "Динамо" є Максим Радуцький.

Усі фінансові витрати в межах проєкту покриває футбольний клуб "Динамо Київ".