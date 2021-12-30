А старі татуювання, які вже є на тілі, рекомендується самостійно звести.

Футболістам національної збірної Китаю наказали більше не робити татуювань. Відповідне рішення ухвалило Міністерство спорту Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї. Нові татуювання робити на тілі суворо заборонено, а старі рекомендується самостійно прибрати.

"Тим членам основної збірної та команди U-23, у яких вже є татуювання, радиться самостійно їх звести. В особливих випадках тату мають бути під довгим рукавом під час тренувань та матчів. Це можливо лише за згодою команди", - йдеться в заяві.

Нові вимоги уряду Китаю спрямовані на те, щоб футболісти були "хорошим взірцем" для суспільства. До юніорських збірних Китаю теж не будуть викликати гравців, котрі мають татуювання.

Зауважимо, що з 2018 року китайські футболісти мають покривати татуювання довгим рукавом під час проведення поєдинків.

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