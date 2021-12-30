Футболістам національної збірної Китаю наказали більше не робити татуювань. Відповідне рішення ухвалило Міністерство спорту Китаю.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Головного управління спорту (GAS) в Китаї. Нові татуювання робити на тілі суворо заборонено, а старі рекомендується самостійно прибрати.
"Тим членам основної збірної та команди U-23, у яких вже є татуювання, радиться самостійно їх звести. В особливих випадках тату мають бути під довгим рукавом під час тренувань та матчів. Це можливо лише за згодою команди", - йдеться в заяві.
Нові вимоги уряду Китаю спрямовані на те, щоб футболісти були "хорошим взірцем" для суспільства. До юніорських збірних Китаю теж не будуть викликати гравців, котрі мають татуювання.
Зауважимо, що з 2018 року китайські футболісти мають покривати татуювання довгим рукавом під час проведення поєдинків.