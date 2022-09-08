У загиблого бійця залишилася вдова та двоє дітей.

На війні загинув дитячий футбольний тренер зі Львова Дмитро Богданович Фіалка. У лютому він вступив у лави ЗСУ та пішов боронити вітчизну.

Трагічну звістку повідомив у соцмережах ФК "Львів".

Фахівець працював із дітьми 2006 р.н. в структурі ФК "Львів". У лютому цього року підопічні Дмитра Фіалки обіграли однолітків київського "Динамо" та вийшли до півфіналу Зимового Кубку ДЮФЛУ, який так і не відбувся через російське вторгнення в Україну.

Відео дня

У загиблого бійця залишилася вдова та двоє дітей.

Як писав УНІАН, колишній футболіст київського "Динамо" Сергій Баланчук загинув у Донецькій області поблизу Бахмута. Баланчук служив у Збройних силах України.

Раніше українська легкоатлетка Катерина Табашник повідомила, що серед загиблих у гуртожитку Харкова, куди вранці 18 серпня прилетіли російські снаряди, була її мама.

Вас також можуть зацікавити новини: