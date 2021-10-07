Річ у тім, що УЄФА керувався резолюцією ООН.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив, що Крим зображений на карті України під час презентації Євро-2024, тому що він є визнаною усім світом територією нашої держави.

Про це заявили у пресслужбі УЄФА, повідомляє Metaratings.

Крим зобразили на карті України під час презентації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році у Німеччині. Це викликало обурення в Росії, яка окупувала український півострів у 2014 році.

"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", - пояснили в УЄФА.

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Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові понад 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський ввів 26 лютого в Україні День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічну пам'ятну дату з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди річниці проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

Автор: Артем Будрін